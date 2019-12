Tőzsde

Történelmi csúcsot döntöttek az európai részvénypiacok

hirdetés

A Stoxx Europe 600 - amely 17 európai ország 600 nagy-, közép- és kisvállalatának árfolyamváltozását tükrözi - eddigi napi csúcsán, 420,42 ponton érte el minden idők legmagasabb értékét.



Délelőtt tíz órakor a londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,37 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,38 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,36 százalékos pluszban állt.



A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,30 százalékkal, 420,12 pontra, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,31 százalékkal, 1641,31 pontra, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,22 százalékkal, 3785,15 pontra emelkedett.



New Yorkban csütörtökön kis forgalomban ugyan, de mindhárom irányadó tőzsdeindex történelmi csúcsán zárt az amerikai-kínai kereskedelmi részmegállapodást övező derűlátásnak köszönhetően. A Dow Jones ipari átlag 0,37 százalékkal, 28 621,39 pontra, az S&P 500-as mutató 0,51 százalékkal, 3239,91 pontra, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,78 százalékkal, 9022,39 pontra kúszott fel.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin túlnyomórészt emelkedtek az indexek pénteken. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,7 százalékkal, 555,42 ponton, másfél éves csúcsra nőtt.



Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,36 százalékos mínuszban zárt, míg az ausztráliai S&P/ASX 200 0,40 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,29 százalékos pluszban zárt. Kínában a kereskedés utolsó órájában fordultak mínuszba az indexek. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,08 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,68 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Hongkongban viszont 1,30 százalékos pluszban zárt az irányadó index.



Az eurót 1,1133 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt tíz órakor, 0,33 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára három havi csúcsra emelkedett. A legközelebbi, februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,41 százalékos pluszban, 68,20 dolláron, a WTI pedig 0,37 százalékos nyereségben, 61,91 dolláron forgott.



A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,01 százalékkal, 1514,25 dollárra esett.