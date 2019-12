Gazdagság

Varga Mihály: gyorsítanák az államadósság csökkentésének ütemét

Az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány 2022 végére, gyorsítani szeretnék az adósságcsökkentés ütemét - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



Kiemelte, hogy a magyar állampapír plusz (MÁP+) nagyon népszerű, a lakosság már több mint 3000 milliárd forint értékben vásárolt a papírból, és egyre kisebb a külföldiek aránya az államadósság finanszírozásában.



Európa gazdasági teljesítménye csökkent, ugyanakkor a magyar gazdasági növekedés 5 százalék feletti volt az év első kilenc hónapjában, és várhatóan az év egészében eléri a 4,8 százalékot; a pénzügyminiszter szerint Magyarország kiemelkedő teljesítménye annak köszönhető, hogy az elmúlt években a hazai gazdaság több lábra állt és magas beruházási rátával működik.



Varga Mihály úgy fogalmazott: ha a gazdaság nő és többletforrások állnak rendelkezésre, akkor a közterhek csökkentésével megpróbálják a gazdaság növekedését fenntartani, a munkahelyteremtést ösztönözni.



A vállalkozásokat érintő adóterhek csökkentéséről szólva a tárcavezető kiemelte a szociális hozzájárulási adó mértékének mérséklését 19,5-ről 17,5 százalékra. Mint mondta, ez hozzájárul ahhoz, hogy a következő években a vállalkozások többet tudjanak költeni béremelésre és beruházásokra.



A miniszter felidézte egyebek mellett azt is, hogy a kisvállalati adó (kiva) kulcsa 13-ról 12 százalékra, a szálláshely-szolgáltatások általános forgalmi adójának kulcsa pedig 18-ról 5 százalékra csökken 2020. január 1-jétől, és megszüntetik az adófeltöltés intézményét.



Varga Mihály kitért arra, hogy a kormány olyan adómódosításokat is elfogadott, amelyek a családvédelem, a gyermekvállalás területén segítenek. A négygyermekes anyák élethosszig tartó jövedelemadó-mentessége Európában is kuriózumnak számít - jelezte.