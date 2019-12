Szeszipar

Sörszövetség: 3 százalékkal kevesebb sör fogyhat az idén

Az idén akár 3 százalékkal 6,55 millió hektoliterre is csökkenhet az öt legnagyobb magyar sörgyártó (Borsodi, Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) belföldi forgalma, a hazai termelés 5 százalékkal, mintegy 5,8 millió hektoliterre mérséklődhet, ugyanakkor a prémium szegmens további növekedésének köszönhetően az árbevétel várhatóan egy százalékkal nő tavalyhoz képest a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSz) igazgatója szerint.



Kántor Sándor az MTI érdeklődésére elmondta, hogy tavaly meghaladta a 6,76 millió hektolitert az öt legnagyobb magyar sörgyártó forgalma, amelyből a belföldi termelés közel 6,1 millió hektolitert tett ki.



Az idei várható csökkenést azzal magyarázta, hogy a sörfogyasztás szempontjából legerősebb hónapokból a májusi időjárás kifejezetten hűvösebb volt a megszokottnál, emellett a többi hónapban is hiányoztak a tartósan megmaradó, kimagaslóan forró napok.



Kitért arra, hogy a magyar sör exportpiacain a verseny erősödése tapasztalható, emiatt az export 9 százalékkal esett vissza az első három negyedév adatai szerint.



Piaci információk szerint a teljes sörimport az idén 20 százalékot meghaladó növekedést mutat, amiből a magyar termelők behozatalának aránya ugyan csak ennek a felével nő, de így is a teljes belföldi forgalmuk 12 százalékára, 700 ezer hektoliter fölé emelkedhet 2019-ben - tette hozzá.



Az öt vállalat általános forgalmi adó (áfa) befizetései tavaly elérték a 30,5 milliárd forintot, jövedéki adó befizetéseik meghaladták a 42,6 milliárd forintot. Ezzel a vezető magyar sörgyárak 2018-ban is növekvő mértékben vették ki a részüket a közteherviselésből, összes adó- és járulékbefizetéseik meghaladták a 80 milliárd forintot, ezt a mértékű költségvetési befizetést a csökkenő forgalom ellenére várhatóan idén is teljesítik majd - mondta Kántor Sándor.



Kitért arra is, hogy míg az alkoholmentes szegmens immár eléri a teljes forgalom 5 százalékát, addig a csökkentett alkoholtartalmú ízesített sörök forgalma tavalyhoz képest 25 százalékkal is eshet az idén.



A Magyar Sörgyártók Szövetségét, a vezető hazai sörgyártók érdekképviseleti szervezetét 1992-ben alapították. A szervezet tagja a brüsszeli székhelyű Európai Sörgyártók Szövetségének (Brewers of Europe).