Nevet vált a hazai papír- és műanyaghulladék-újrahasznosítási lánc egyik meghatározó szereplője

A Budapesten összegyűjtött lakossági szelektív hulladék döntő részének előkezelését végző Duparec Kft. 2020. január 1-től Hamburger Recycling Hungary Kft. néven működik tovább. A 25 esztendős cég tevékenységi köre változatlan marad, és továbbra is országszerte, négy telephelyére alapozva folytatja munkáját. 2019.12.18 09:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 1994-ben alapított Duparec Kft. az elmúlt negyedszázadban folyamatos fejlődéssel járult hozzá az egyre hangsúlyosabbá váló hulladékkezelési kérdések megoldásához. A cég 2015 óta különösen dinamikus növekedést produkál anyavállalata, az osztrák Prinzhorn Csoporthoz tartozó Hamburger Recycling Group Gmbh égisze alatt, a jövő év első napjától pedig a cégcsoport recycling divíziójának többi 11 cégéhez hasonlóan fel is veszi annak nevét.



A név megújulásakor az általuk átvett, feldolgozott, valamint felvásárolt hulladékok összmennyisége az évi 200 ezer tonnás határt is meghaladja. Szerepük különösen meghatározó Budapesten, ahol a lakossági szelektív hulladék döntő része, mind a papír, mind a kevert csomagolási anyagok tekintetében, csepeli telephelyükre kerül, ahol elvégzik az előkezelést.



A cég a fővároson kívül Maglódon, Inotán és Lőrinciben is rendelkezik telephellyel, és nemcsak a papír, hanem a műanyag, a kevert csomagolás és a speciális műanyagok területén is meghatározó tényező a hazai újrahasznosítási láncban. Egyik legfontosabb idei fejlesztésük az Inotán felállított új válogatósor, amely havonta akár 300-400 tonna csomagolási hulladék feldolgozására is alkalmas.



A 2020. január 1-től már Hamburger Recycling Hungary Kft. néven működő cég jelenleg mintegy 140 embert foglalkoztat, 2018-as árbevétele 7,545 milliárd forint volt. A cég a legkorszerűbb technológiákkal garantálja az újrahasznosításra szánt anyagok átvételét és feldolgozását. Stabil üzleti háttere megfelelő alapot nyújt a cégcsoport 2030-ig szóló üzleti céljainak eléréséhez az egyre bővülő újrahasznosítási szegmensben.