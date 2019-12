Fogyasztóvédelem

Nébih: országszerte ellenőrzések zajlanak a karácsonyi vásárokon

Országszerte ellenőrzéseket tartanak a hatóságok az adventi és karácsonyi vásárokon, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen helyeken lehet a legtöbb szabálysértéssel találkozni - mondta Pleva György, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: az ellenőrzések más területen is zajlanak, az élelmiszerek minden fajtájára kiterjednek, az előállítóktól kezdve a kereskedelmen keresztül a vendéglátásig.



Az elmúlt 10 év adataiból az látszik, hogy a vállalkozók egyre inkább számítanak az ellenőrzésekre, így egyre kevesebb szabálysértés is történik, és az élelmiszerek minősége is javul - hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy például a szaloncukrokból egyre inkább a minőségi csokoládéból készült termékeket keresik a vásárlók.



Az ünnepek közeledtével is fontos, hogy az emberek legálisan működő helyekről vásároljanak, így biztosítható, hogy minőségi termékekhez jutnak hozzá - emelte ki Pleva György.