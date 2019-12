Világgazdaság

Mentőövet dobott az olasz kormány egy csődbe ment banknak

hirdetés

A hétfői piacnyitás előtti utolsó órákban nyilvánosságra hozott döntés értelmében a csődbe ment bank 900 millió eurós mentőövet kap.



Hivatalosan nem állami segítségről van szó, mivel az összeget a gazdasági minisztériumhoz tartozó egyik befektetési alap kapja meg, és ez tőkeemelést hajt végre a Popolare di Barinál.



A beavatkozás elkerülhetetlenné vált, miután a Banca d'Italia jegybank pénteken felügyelet alá vonta a Popolare di Barit. A több mint 3000 dolgozót és 70 ezer kisbefektetőt számláló Popolare di Bari Dél-Olaszország legnagyobb, szövetkezeti hitelintézete, amely a tavalyi évet több mint 400 millió euró veszteséggel zárta. A bank bedőlése magával rántotta volna egész Puglia tartomány gazdaságát, amelyet az utóbbi hónapokban már a tarantói acélgyár helyzete is térdre kényszerített. Európa legnagyobb acélgyárát bezárás és több ezer dolgozó elbocsátása fenyegeti.



A bankmentés kisebb kormányválsághoz vezetett, mivel az Öt Csillag Mozgalom (M5S) populista kormánypárt ellenezte a "bankárok segítését". "A kisbefektetőket segítettük, a menedzsereknek nincsen kegyelem" - jelentette ki Luigi Di Maio az M5S vezetője. Feszültség keletkezett kormány és jegybank között is a késői beavatkozás miatt.



Ezzel egy időben a római felsőházban hétfőn kezdődik a jövő évi költségvetési csomag szavazása, melyet a kormány bizalmi szavazásra bocsát. A javaslatok között szerepel a pénzügyi tranzakciókra kivethető Tobin-tax bevezetése is.