Innovációs témájú pályázatokat díjazott a Közbeszerzési Hatóság

2019.12.13 13:53

Az elismerésekre idén innovációs témakörben pályázhattak a közbeszerzési szereplők, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók és felsőoktatási intézmények hallgatói. A díjak odaítélésénél a Közbeszerzési Hatóság célja az volt, hogy színvonalas, innovációs szempontokra is hangsúlyt fektető teljesítmények kerüljenek a szakmai figyelem középpontjába. A díjakat idén Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és Dr. Koltay András rektor adta át a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.



"Fontosnak tartom, hogy a közintézmények példát mutassanak a közbeszerzési piacnak, elengedhetetlen, hogy a közbeszerzési szereplők megismerjék a fenntartható jó gyakorlati példákat. Éppen ezért kiemelt jelentőségű a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezése a fenntartható közbeszerzési szakmai teljesítmények díjak általi elismerésére" - mondta Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, aki azt is kiemelte, a Díjazottak megtették az első lépéseket a fenntartható fejlődés felé, és munkájukkal példát mutatva hozzájárulnak az innovatívabb, fenntarthatóbb, befogadóbb és versenyképesebb gazdaság kialakításához.



Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke arra tért ki, hogy az idei pályázatokból azt a következtetést lehet levonni, a jövő generációjának védelme már a társadalmi szerepvállalás egyik fontos részét képezi hazánkban is. Külön kiemelte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatát. A hajdú-bihari megyeszékhely nem csupán az innovációt használta jól a Debreceni Nemzetközi Iskola közbeszerzési eljárásában, hanem gyors is volt, mivel a tervpályázati eljárástól számítva az utolsó kapavágásig mindössze 2 évre volt csak szüksége a komplett építés-beruházás megvalósításához. A Közbeszerzési Hatóság továbbra is kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzési eljárásokban a zöld, szociális és innovatív szempontok alkalmazásának elterjesztését.

Közbeszerzési Kiválósági Díj 2019

2019-ben három felsőoktatási hallgató pályázata nyerte el:

1. dr. Kovács Eszter Odaítélési kritériumok alkalmazása a közbeszerzésben - magyarországi perspektívából c. szakdolgozat

2. Kovács László Tudás, innováció, elektronizáció - avagy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, annak változásai és gyakorlati hatása a közbeszerzési eljárások résztvevőire c. szakdolgozat

3. dr. Vidák Renáta Katalin Innovációs szempontok érvényesítési lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban c. szakdolgozat



A díjazottak a Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint ajándéktárgyat kaptak.



A pénzjutalom összege:

1. helyezett díja bruttó 230.000 Ft

2. helyezett díja bruttó 150.000 Ft

3. helyezett díja bruttó 110.000 Ft

Közbeszerzési Nívódíj 2019

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben alapított Közbeszerzési Nívódíjra idén 2014. január 1. napján vagy azt követően indított és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárással lehetett, melynek során a pályázó (ajánlatkérők vagy ajánlattevők) innovációs célokat előmozdító szempontokat érvényesített, és azok megvalósításra is kerültek. 3 kategóriában 5 pályázat nyert.



1. Építési beruházás kategóriában: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Innováció a Debreceni Nemzetközi Iskola közbeszerzési eljárásaiban

2. Szolgáltatásmegrendelés kategóriában: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert ugyanezen beruházás szolgáltatás-megrendelési részével (tervpályázat).

3. Árubeszerzés kategóriában: a Bírálóbizottság az alábbi sorrendet állapította meg:

1. helyezett: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ajánlatkérő által benyújtott Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2018-2019 című pályázat,

2. helyezett: a Szegedi Tudományegyetem részéről benyújtott Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása mint adaptív innováció című pályázat,

3. helyezett: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről benyújtott Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása című pályázat lett.



A pályázaton díjazottak a Nívódíj odaítélését igazoló oklevélben, valamint éremben részesülnek.





A Közbeszerzési Hatóság

Az 1995 óta fennálló Közbeszerzési Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik. Feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A Hatóság keretében Közbeszerzési Döntőbizottság működik, amely az ország egész területére kiterjedő illetékességgel bírálja el a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogvitákat.