Nébih: december 14-től szigorodnak a lakosságot érintő növényegészségügyi előírások

A növények, növényi termékek kis mennyiségű, saját célú behozatalát is korlátozza az Európai Unió december 14-től érvényes új növényegészségügyi rendszere. 2019.12.12 22:30 MTI

Ezentúl a külföldről hazatérő utazók a csomagjaikban csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatnak be ültetésre szánt növényeket, terméseket és zöldségféléket - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.



A korlátozás az egyéb növényi termékekre, így a koszorúkra és a friss fűszernövényekre is kiterjed.



Bizonyítványra akkor is szükség van, ha az utazó az Európai Unióhoz tartozó külső területekről - Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francia Guyana, Kanári szigetek, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy és Szent Márton-szigete - kíván növényt vagy növényi terméket behozni.



Kiemelték, hogy amennyiben az árut nem kíséri növényegészségügyi bizonyítvány, az EU területére nem hozható be.



Arról is beszámoltak, hogy nem kell növényegészségügyi bizonyítvány az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz termése, valamint a feldolgozott növényi termékek (aszalványok, szárítmányok, tartósított zöldségek és gyümölcsök), továbbá a Svájcból érkező növények, növényi termékek esetében.



Az előírások az Európai Unión belülre nem vonatkoznak, azonban a kockázatok csökkentése érdekében a hivatal azt javasolja, hogy sem az EU-n kívüli, sem azon belüli országokból ne hozzon senki magával növényt, növényi terméket Magyarországra, mert az azokkal véletlenül behurcolt nem-honos növénykárosítók hatalmas veszélyt jelentenek a magyarországi növénykultúrára.