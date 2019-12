Gazdaság

Biztonságosabb évet zárhat a légiközlekedés

A tavalyinál biztonságosabb évet zárhat a légiközlekedés, a balesetek és az áldozatok száma is jelentős csökkenést mutat - közölte Gilberto Lopez Meyer, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) alelnöke a szervezet Genfben tartott konferenciáján.



December 15-ig az előzetes adatok szerint 23 baleset történt, ebből hat volt halálos, ezekben 226 ember vesztette életét.



Ezzel szemben tavaly a teljes évben 11 halálos balesetben 523-an haltak meg.



Az alelnök szerint, ha az adatok nem romlanak tovább, akkor 2019 a 2017-es rekord évnél is biztonságosabbnak bizonyulhat.



Akkor az egymillió járatra vetített esetszám 1,06 volt, december 15-ig 0,91 baleset jutott ezer járatra. A világ régiói közül az Egyesült Államokban (1,1) és Afrikában (4,4) növekedett a balesetek száma.



Nick Careen, a IATA biztonságért felelős vezetője azt emelte ki, hogy egyre nagyobb kockázatot jelentenek a lítiumos akkumulátorok a légiközlekedésre, mert sok gyártó és szállító nem veszi figyelembe a szállításra vonatkozó szabályokat. Ezek kimondják, hogy akkumulátort személyszállító gépen, a rakodótérben tilos szállítani, mert ezek az eszközök tűzveszélyesek.



Hangsúlyozta, hogy a IATA új jelzőrendszert vezetett be, amelyen keresztül jelenteni lehet a szabályszegést, de a kormányoknak is lépniük kell, fel kell hívniuk a figyelmet a szabályok betartására, a hatóságoknak pedig minden esetben eljárást kell indítaniuk a szabályszegők ellen.