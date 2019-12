Foglalkoztatás

A szakemberek fele még mindig külföldre menne egy felmérés szerint

A szakemberek 57 százaléka szerint még mindig érdemesebb külföldön munkát vállalni, mint itthon, de már 43 százalékban gondolják azt is, hogy a kétkezi munkából tisztességesen meg lehet élni Magyarországon - derült ki a Fix24.hu szakemberkereső portál országos felméréséből.



A közleményük szerint további pozitív jel, hogy az elmúlt években több mint 60 százalékuk tapasztalt fejlődést a vállalkozásában vagy szakmájában, és ugyanennyien a közeljövőben is ezt várják, míg stagnálásra minden ötödik, visszaesésre viszont csupán 6 százalékuk számít.



A megrendelők szempontjából továbbra sem jó hír, hogy mindössze minden tizedik szakember tudna azonnal elkezdeni egy nagyobb munkát, 30 százalékuknál maximum egy hónapot kellene várni, 13 százalékuknál pedig ennél is többet, akár fél évet is - derült ki a felmérésből.



Az átlagos megbízások értékére a legtöbben (40 százalék) a maximum 250 ezer forintos sávot jelölték meg, míg 18 százalékuk a 250-500 ezer forint közöttit, efelett pedig már csak 16 százalékuk szerez meg egy-egy megbízást.



Érdekesség, hogy a munkák közötti válogatás szempontjait - tehát a motivációt - firtató kérdésre viszont picivel többen válaszolták (32 százalék) a szakmai kihívást, mint az adott munkára kapott díjazást (29 százalék). Az időintervallum itt csak 16 százalékuknál játszott elsődleges szerepet.



Az átlagos mesterember egyébként maximum 2500 forintos nettó órabért kap, de 17 százalékuk 3000 forint felett keres, míg a szakmunkások közel fele 1500-2500 forintos nettó órabért kap - közölték.