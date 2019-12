Gazdaság

Az MNB 22,5 millió forintra bírságolta a nedolgozz.hu működtetőjét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 22,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a nedolgozz.hu internetes honlap működtetőjére, mert jegybanki engedély nélkül végzett portfóliókezelést, befektetési elemzést, illetve függő ügynöki tevékenységet, amelyeket az MNB azonnali hatállyal meg is tiltott - közölte a jegybank pénteken az MTI-vel.



Az MNB végzésével ideiglenes intézkedésként már korábban megtiltotta a magánszemélynek, hogy jogosulatlanul végezze e tevékenységeket. A jegybank emellett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában hívta fel a nyilvánosság figyelmét, hogy a nedolgozz.hu honlap működtetőjének nincs pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosító jegybanki engedélye, bejelentése.



A jegybank a vizsgálat során megállapította, hogy a honlap működtetője egy írországi székhelyű befektetési vállalkozás számára jutalék fejében több mint száz magyarországi befektetőt érintően függő ügynöki tevékenységet végzett, euró/dollár devizapárokra vonatkozó ügyleteket érintően befektetési elemzés kiegészítő szolgáltatást is nyújtott, és egyes befektetők kereskedési számláin portfóliókezelést végzett.



A bírságösszeg kapcsán súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a magánszemély huzamosabb ideig végezte a felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységeit, és a befektetési elemzést az MNB ideiglenes tiltása után is folytatta.



A portfóliókezelés és a befektetési elemzés kapcsán enyhítő körülménynek számított, hogy az érintett befektetők száma alacsony volt, így ez a tőkepiacra csekély hatást gyakorolt.



A függő ügynöki tevékenység azonban a befektetők széles körét érte el. Enyhítő körülményként értékelte az MNB, hogy a magánszemély a vizsgálat során közvetítői linkjének inaktiválását kérte a külföldi befektetési szolgáltatótól.