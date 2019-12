Országgyűlés

Döntött az Országgyűlés: az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják

A jövőben csak a trafikokban lehet kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is - döntött kedden az Országgyűlés.



A képviselők 117 igen, 37 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett fogadták el fideszes képviselők kezdeményezésére a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosítását.



Ezentúl a trafikban lehet kapni utántöltő folyadékot, utántöltő flakont, valamint az új dohánytermék-kategóriák használatához, tárolásához, karbantartásához, működtetéséhez kapcsolódó tartozékokat, alkatrészeket. Ide kerülnek a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek is, amelyek hatóanyaga szájon át jut el az emberi szervezetbe.



Jövedéki termékké válik a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék mellett a nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadéka és a füst nélküli dohánytermék is.



Az illegális kereskedelem felszámolása érdekében változik valamennyi töltőfolyadék jövedékiadó-mértéke: a jelenlegi 55 forint helyett milliliterenként egységesen 20 forintra csökken.



A másik két termékcsoport - a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék és a füst nélküli dohánytermék - jövedékiadó-mértékét kilogrammonként 19 160 forintban állapították meg. A két termékre az adókötelezettség már 2020. március 1-jétől fennáll, de a zárjegy csak 2020. július 1-jével lesz alkalmazandó.



A módosítással a jövőben nem háromezer, hanem négyezer emberenként adható ki trafikkoncesszió, így tovább csökkenhet a dohánytermékek értékesítési helyeinek száma.



Szigorodnak a dohánytermékek közvetett reklámozására vonatkozó rendelkezések. A trafikos köteles lesz valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből - a szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve - típusonként, márkajelzésenként egyet-egyet jól láthatóan kirakni úgy, hogy a csomagolásnak az a része látszódjon, amelyen a dohányzás veszélyeire figyelmeztető kép van.



Megvonhatják a koncessziós jogot attól a trafikostól, akinek üzletében egy éven belül háromszor kiskorút szolgálnak ki, és erről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott.



Bővül a dohányboltban árusítható termékek köre az ízesített, hűtés nélkül eltartható tejitalokkal, a papír zsebkendővel, illetve egyes cukorárukkal, például gumicukorral, vajkaramellával, illetve köhögés elleni cukorkával.