Történelem

Törölte az auschwitzi lágert ábrázoló díszeket weboldaláról az Amazon

2019.12.02 09:36 MTI

Törölte az auschwitzi koncentrációs tábort ábrázoló "karácsonyfadíszeket" weboldaláról az Amazon, miután a lengyel emlékhely múzeuma a Twitteren felszólította, hogy a kegyeletsértő tárgyakat vonja ki a forgalomból - írta a BBC hírportálja hétfőn.



A karácsonyfára szánt csillagokon és harangokon - de más tárgyakon, például sörnyitón is - Auschwitz, a legnagyobb náci haláltábor helyszíneit mutató fotók voltak. Ezeket kínálta eladásra valaki a kereskedői portálon.



A táborban embermilliókat semmisítettek meg.



Az egyik képen a hírhedt kapun befelé vezető sínek láthatók, egy másikon szögesdrótkerítések sora, mögöttük az épületek, ahova az áldozatokat zsúfolták be.



A lengyelországi Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum egy későbbi, vasárnap esti bejegyzésben megköszönte a közösségi média felhasználóinak aktivitását, amelynek következtében az Amazon törölte a "karácsonyfadíszeket" a kínálatból.



Ezután azonban találtak még két tárgyat, egy egéralátétet, rajta a tábor szögesdrótját ábrázoló fotóval és a tábor nevének hibás feliratával, valamint egy kör alakú díszt, amely az áldozatokat szállító vagonok egyikét ábrázolta.



"Minden említett terméket töröltünk. Minden eladónak követnie kell a kereskedelmi irányelveinket, akik nem követik, azok ellen fellépünk, a lehetséges intézkedések között szerepel a fiókjuk megszüntetése is" - idézte az Amazon válaszát a BBC.