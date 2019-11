Üzlet

Több mint ezer oltvány és facsemete forgalmazását tiltotta meg a Nébih

Több mint ezer gyümölcs- és szőlőoltvány és facsemete forgalmazását tiltotta meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kecskeméti és dunaföldvári helyszíneken, november közepén tartott ellenőrzése során - közölte a Nébih honlapján.



A hivatal pénteki közleménye szerint előzetes bejelentés alapján értesült az egyes piacokon és vásárokon zajló illegális szőlő- és gyümölcsszaporítóanyag értékesítéséről.



A szakemberek a kecskeméti használtcikk piacon egy árust szólítottak fel engedély nélkül folytatott tevékenységének azonnali felfüggesztésére, míg a dunaföldvári országos állat- és kirakodóvásáron hét esetben intézkedtek. Megdöbbentő szabálytalanságokkal különösen a dunaföldvári vásáron szembesültek, ahol az eladásra kínált szaporítóanyagokról messziről lerítt, hogy nem felelnek meg a legalapvetőbb szakmai és jogszabályi követelményeknek sem - közölték.



Tipikus hiányosság volt, hogy egyik eladó sem rendelkezett a növényanyagokat tételesen megnevező és azok hatóságilag ellenőrzött voltát igazoló szállítói dokumentummal, továbbá hiányzott a gyümölcsszaporítóanyag kiskereskedelmi pontokra vonatkozó növényegészségügyi regisztrációjuk is. Az eladásra kínált növények nagy arányban silány, gyenge minőségűek voltak, sok esetben méretparamétereikben sem feleltek meg a forgalmazás követelményeinek.



Számos probléma merült fel a gyümölcsfák címkézésével is: egyes esetekben a címke teljesen hiányzott, máskor az oltványtól elkülönítve tárolták vagy nagyméretű, színes - ám jelölésre és a szaporítóanyag minőségének igazolására alkalmatlan - fajtaképpel helyettesítették. Előfordult hiányos, ellentmondásos adattartalmú, illetve több esetben román nyelvű címkézés is. A jelölőmatricák semmilyen valós hatósági vagy termelői vizsgálatra nem utaltak, az oltványok minőségének tanúsítására nem voltak alkalmasak, leginkább csak a vásárlók megtévesztésére szolgáltak - húzta alá a Nébih.



A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyesen kitöltött oltványcímkén a következő információk mindegyikének szerepelnie kell: a faj, a nemes- és alanyfajta, a termelő faiskola megnevezése, a növényegészségügyi regisztrációs szám, a növényútlevél felirat, a kategória (certifikált vagy C.A.C.), a növényegészségügyi állapot (vírusmentes, vírustesztelt, tünetmentes) megnevezése, a címke sorszáma. Ha a vásárló egyáltalán nem talál ilyen címkét a csemetén vagy hiányos a címke adattartalma, joggal gyanakodhat illegális forgalmazásra.



A professzionális telepítőknek és a kiskert-tulajdonosoknak egyaránt fontos tudniuk, hogy a "kétséges" növények beszerzésével, elültetésével komoly növényegészségügyi kockázatot is előidézhetnek. Éppen ezért lényeges, hogy a vásárlók kizárólag hiteles, megbízható forrásból szerezzék be az ültetési anyagokat, amelyet az Európai Unió tagállamaiban működő szigorú szaporítóanyag-ellenőrzési és minőségtanúsítási rendszer tesz lehetővé - tették hozzá.