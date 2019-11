Thomas Cook-csőd

Török lehet a világ második legnagyobb utaztatási vállalata

Az Anex Tour török utaztatási cég tulajdonába kerülhet a szeptemberben csődbe ment Thomas Cook utazási iroda németországi érdekeltsége, amely olyan vállalatokat egyesített, mint az Öger Tours, a Bucher Reisen és a Neckermann. 2019.11.20 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amennyiben véglegessé válik a most aláírt előzetes megállapodást, akkor az Anex Tour a második legnagyobb utazási iroda lesz a világon a német TUI után.



A Daily Sabah angol nyelvű török hírportál emlékeztetett arra, hogy az Anex Tour a múlt héten felvásárolta a csődbe jutott brit utazásszervező csoport oroszországi leányvállalatát, a közel 90 éve alapított Intouristot.



A Thomas Cook németországi leánycégének a megszervezésével az Anex Tour utasforgalma 8 millióra nőhet, a bevétele pedig megközelítheti a 10 milliárd dollárt.



Az 1841-ben Thomas Cook üzletember által alapított cég világszerte 22 ezer, Nagy-Britanniában 9 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, és 94 repülőgépből álló saját légitársasága is volt.



A cég hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött; a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font (570 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett.



A cég megmentéséről az utolsó pillanatig folytak a tárgyalások a részvényesekkel és lehetséges külső befektetőkkel, de a megbeszélések végül eredménytelenül zárultak, és szeptemberben hivatalosan is csődöt jelentett.