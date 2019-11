Gasztro

Már Magyarországon is kapható a Burger King műhúsos burgere

Keddtől már Magyarországon is árusítja a növényi alapú, műhúsos hamburgerpogácsával készülő szendvicsét a Burger King. A Rebel Whopper ("Lázadó Whopper") a Liszt Ferenc reptéri üzleten kívül a cég minden hazai boltjában kapható.



A terméket Európa-szerte 25 országban, több mint 2500 étteremben kezdték el ma árulni, hamarosan pedig Európa, a Közel-Kelet és Afrika további piacain is kapható lesz.



A hamburgerpogácsát az Unileverhez tartozó The Vegetarian Butcher készíti.