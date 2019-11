Gazdaság

BDO: több mint 250 ezer betöltetlen állás van Magyarországon

hirdetés

A legnagyobb gond az iparban, ezen belül is a feldolgozóiparban, az egészségügy és a szociális ellátás, valamint a kereskedelem és a vendéglátás területén érzékelhető - derül ki a BDO Magyarország közelmúltban készült elemzéséből, amelyet szerdán jutattak el az MTI-nek.



A BDO globális könyvvizsgáló és tanácsadó hálózat Magyarországon működő vállalatának közleménye szerint az iparban a mérnöki pozíciókba (villamos-, gépész- és vegyészmérnökök) keresnek leginkább munkatársakat.



Az elemzés szerint ezen a területen várhatóan a következő években tovább romlik a helyzet, ugyanis a nemzetközi cégek nagy fejlesztőközpontjai, amelyek Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten is megtalálhatóak, elszívják a magyar munkaerőpiacról a tehetséges szakembereket.



A munkaerőhiány mértéke a következő néhány évben tovább nőhet, ám ennek üteme több intézkedés hatékony kombinálásával mérsékelhető. Példaként a bérek folyamatos emelését, illetve külföldi (elsősorban ukrán) munkaerő alkalmazását említették. Előbbinél azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy ez hosszabb távon komoly megtérülési és versenyképességi problémákhoz vezet, utóbbinál pedig kiemelték a nyelvi korlátokat, amelyek miatt a BDO szerint az ukrán munkásokat főként fizikai munkák elvégzésénél alkalmazzák.



A munkaerőhiány kezelésében a BDO szerint a belföldi munkaerő mobilitásának erősítésében rejlik komoly lehetőség, amely magában foglalja többek között az utazás megkönnyítését, a szálláshely és bérlakások biztosítását.



De az egyedi munkakörülmények kialakítása is vonzó lehet a munkavállalók számára, így például a távmunka vagy olyan részmunkaidős lehetőségek, amelyek főként a kismamák, kisgyerekesek és nyugdíjasok munkába állását könnyíthetik meg.



A BDO ugyanakkor arra is rámutatott, hogy mivel a munkaerőhiány várhatóan hosszú ideig fennálló probléma marad, a cégeknek számolniuk kell az egyszerűbb folyamatok automatizálásával is.