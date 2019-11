Kereskedelem

A kínai dohányfelügyelet levetette az elektromos cigarettákat a webáruházak kínálatából

A kínai dohányfelügyelet felkérte az országban működő webáruházakat, hogy távolítsák el kínálatukból az elektromos cigarettákat, hogy ezzel óvja a fiatalokat az egészségkárosító terméktől. 2019.11.03 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A felügyelet internetes oldalán pénteken megjelent felhívás szerint a termék gyártóinak és viszonteladóinak egyaránt fel kell függeszteniük az e-cigaretták forgalmazását webhelyeiken, a nagyobb online vásárlást kínáló platformoknak pedig szintén le kell zárniuk az e-cigarettát kínáló felületeik működését, valamint be kell szüntetniük az árucikk reklámozását is.



Az intézkedést egyrészt azzal indokolják, hogy a magas egészségi kockázattal járó terméket az interneten kiskorúak is könnyedén beszerezhetik maguknak, másrészt pedig azzal, hogy az e-cigaretták minőségi kontrollja viszonylag alacsony szintű, ezért sok esetben nem zárható ki a hibás termékek okozta biztonsági kockázat sem.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015-ben közölt adatai szerint Kína a világ legnagyobb dohánytermék-előállítója és -fogyasztója is egyben. A távol-keleti országban mintegy 300 millióan dohányoznak.



Az e-cigaretták gyártására létrejött kínai start-upok jogilag szürke zónában folytatják tevékenységüket a hazai piacon, ugyanis jelenleg nincsen egységes, a teljes országra kiterjedő törvényi keret a termék biztonságos előállítására és forgalmazására vonatkozóan.