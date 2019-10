Bankolás

MNB: október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést

hirdetés

Október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Binder István hozzátette: a pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. Megjegyezte: a banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.



Emlékeztetett: a pénzmosás elleni törvény az adategyeztetést minden olyan ágazatban előírja, ahol fennáll az esély arra, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására használjak fel, akár az ügyfelek tudta nélkül a pénzügyi számláit, adatait.



Elmondta: az átvilágítás során a lakossági ügyfelek személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját lemásolja a pénzügyi szolgáltató, majd az ügyfélnek alá kell írnia egy dokumentumot, amelyben arról nyilatkozik, hogy nincs kiemelt közszereplői státusza, vagyis nem állami cég elsőszámú vezetője és nem is diplomata. Ha az ügyfél nem tudja személyesen intézni az adategyeztetést, akkor a lemásolt személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját e-mailen és postán is beküldheti a pénzintézetnek, illetve több hitelintézetnél élő, online videóbeszélgetés is rendelkezésre áll a gyors adategyeztetéshez - fűzte hozzá.