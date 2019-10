Szakképzés

Alapszakmákat bemutató kiadványt jelentetett meg az ITM és az MKIK

Új szakmák jelennek meg, a munkakörök átalakulnak, egyre keresettebb a jól képzett munkaerő, így a jó szakmaválasztás, az alapok megtanulása és gyakorlati elsajátítás a legjobb belépő a munkaerőpiacra. 2019.10.20 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Alapszakmákat bemutató kiadvánnyal segíti a pályaválasztás előtt állókat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.



A tárca parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten közölte, hogy a tájékoztató füzetet több mint 100 ezer példányban juttatják el a szakképzési centrumokhoz, a tankerületi központok által működtetett általános iskolákhoz, és még októberben megkapják a minisztériumok, felsőoktatási intézmények, illetve az egyházak által fenntartott iskolák is.



Schanda Tamás a sajtótájékoztatón hozzátette, hogy a 2020 szeptemberétől iskolarendszerben oktatható 174 alapszakma listáját a munkaerőpiaci elvárások és a külföldi tapasztalatok alapján, az ágazati készségtanácsok segítségével alakították ki. Az új rendszer akkor éri el a célját, ha a lehetőségekről a diákok és szüleik, illetve a pedagógusok is értesülnek - indokolta a Tájékoztató füzet az alapszakmákról című kiadvány megjelentetését.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a negyedik ipari forradalom átalakítja a munka világát, megváltoztatja a munkavállalókkal szembeni követelményeket, erősíti az összetettebb feladatok iránti igényt. Új szakmák jelennek meg, a munkakörök átalakulnak, egyre keresettebb a jól képzett munkaerő, így a jó szakmaválasztás, az alapok megtanulása és gyakorlati elsajátítás a legjobb belépő a munkaerőpiacra.



Schanda Tamás szerint a családoknak és az országnak egyaránt érdeke, hogy a fiatalok versenyképes szaktudással gyorsan önálló egzisztenciát teremtsenek, a kormány ezért - mint fogalmazott - átlátható, a munkaerőpiachoz alkalmazkodó rendszer kialakítására törekszik.



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) üdvözölte, hogy a kormány a keresletvezérelt szakképzés mellett kötelezte el magát. Parragh László szerint a munkaerőpiac folyamatosan változik, de - tette hozzá - a jelenlegi elvárásokat az alapszakmák jegyzéke jól tükrözi, hiszen csaknem 300 cég visszajelzésein alapul.



Pölöskei Gáborné, az ITM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára közölte, hogy a szakképzési intézmények, vagyis a technikumok és a szakképző iskolák tananyaga jövő szeptembertől megújul, és olyan készségekre is kiterjed, amelyek megkönnyítik a további képzéseket, a korábban megszerzett tudás felfrissítését.



A fiataloknak több idejük marad szakmaválasztásra, a vállalati közreműködőknek köszönhetően pedig munkakörnyezetben sajátíthatják el a szükséges ismereteket - tette hozzá.



A szakképzés - mint mondta - ma már olyan karrierlehetőség, amely a biztos megélhetés mellett a fejlődést és önmegvalósítást is lehetővé teszi.



A tájékoztató füzet az ITM megbízásából készült el az MKIK kiadásában. A kötet online kiadásban is megtekinthető az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján.