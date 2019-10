Gazdaság

Szakértő: minél fiatalabb korban érdemes életbiztosítást kötni

Magyarországon általában a pályaválasztás, az ingatlanhoz jutás vagy a gyermekvállalás után kezdenek az emberek életbiztosításon gondolkodni, míg más országokban már az újszülöttnek is ilyen biztosítást kötnek. 2019.10.05 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minél fiatalabb korban, jobb egészségi állapotban érdemes az életbiztosítást megkötni - mondta Dobó Zsanett biztosítási és pénzügyi tanácsadó szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



Magyarországon általában a pályaválasztás, az ingatlanhoz jutás vagy a gyermekvállalás után kezdenek az emberek életbiztosításon gondolkodni, míg más országokban már az újszülöttnek is ilyen biztosítást kötnek - hívta fel a figyelmet.



Azért is érdemes fiatal korban megkötni az életbiztosítást, mert akkor sokkal kedvezőbb áron szélesebb körű szolgáltatáshoz lehet jutni - fűzte hozzá.



Az életbiztosítások területén két fontos megtakarítási irány van: a nyugdíj-megtakarítás és a szabadon, az adott élethelyzethez igazított felhasználás. A nyugdíj-megtakarítás esetében az adójóváírás is jelentős rész, hiszen ez ma Magyarországon húsz százalék, efölött pedig a hozam jelenthet komoly többletet - ismertette.