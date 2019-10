Gazdaság

Ismét szállítható Szerbiába friss sertéshús Magyarországról

Szerbia ismét megnyitotta piacát a magyar friss sertéshús előtt, több mint egy éves tárgyalássorozat eredményeként - közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint Szerbia - számos más országhoz hasonlóan - az afrikai sertéspestis (ASP) tavaly áprilisi megjelenését követően zárta le piacát a magyar sertéstermékek előtt. A gazdasági kár mérséklése érdekében a magyar országos főállatorvos haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat a szerb főállatorvossal a regionalizációról.



A regionalizációt lehetővé tévő állategészségügyi bizonyítványról végül ez év szeptember végén született megállapodás. Ennek értelmében mostantól ismét szállíthatnak az úgynevezett fertőzött területen kívül működő magyar vállalkozások friss húst Szerbiába.



Az elmúlt napokban egy hazai vállalkozás már jelezte szállítási szándékát, így várhatóan hamarosan elindul az első szállítmány - írtaz AM.



A korábbi egyeztetések eredményként Albánia, Georgia (Grúzia) és Hongkong egyáltalán nem vezetett be korlátozásokat, míg például Chile, Kanada, USA, Macedónia, Montenegró, Szingapúr és Vietnám csak bizonyos területekre és termékkörökre korlátozta az intézkedéseket.



A szerb társhatósággal zajló tárgyalások folytatódnak annak érdekében, hogy az engedélyt kiterjesszék a húskészítményekre, valamint az élő sertésre is. Emellett több, úgynevezett harmadik országgal (például Dél-Korea, Japán) folytat egyeztetéseket a magyar főállatorvos hasonló kedvezmények elérése érdekében.