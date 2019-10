Több mint 500 bejelentés érkezett

Shell: megkezdődtek a kárkifizetések a felcserélt üzemanyagok miatt

hirdetés

A felcserélt üzemanyagok miatt a Shellhez beérkezett több mint ötszáz bejelentés után már háromszáznál több autótulajdonossal felvették a kapcsolatot a biztosítási szakértők, és megkezdődtek a kifizetések is - közölte a cég honlapján.



Tájékoztatásuk szerint a Shell ügyfélszolgálata és megbízott biztosítási szakértői folyamatosan dolgozzák fel a Füredi úti töltőállomáson az üzemanyag-keveredés miatti bejelentéseket. A vállalat munkatársai a hétvégén is dolgoztak, hogy a múlt héten még feldolgozatlanul maradt ügyeket mielőbb rendezni tudják - írták.



Szeptember 20-án a budapesti Füredi úti Shell töltőállomáson reggel 7-kor a FuelSave 95-ös benzin és FuelSave Diesel üzemanyagok kiszállításakor a külsős fuvarozócég a gázolaj helyett benzint, a benzin helyett pedig gázolajat töltött a benzinkút föld alatti tartályába, ezért az ott vásárlók nem megfelelő üzemanyagot tankoltak.



Szeptember 21-én délután érkeztek vásárlói bejelentések azoktól, akik Shell FuelSave 95-ös benzint tankoltak, ezután a Füredi úti benzinkúton a Shell FuelSave95-ös benzin értékesítését leállították. A Shell FuelSave Diesellel kapcsolatban szeptember 22-én délután jelentkezett panasszal az első dízel üzemű gépjárművet használó vásárlók, ezért a diesel értékesítését is megszüntették.



A tévedés csak a Füredi úti benzinkutat érintette, itt a teljes mennyiséget lefejtették, így sem előtte, sem utána más töltőállomásra nem került felcserélt üzemanyag - írta a cég korábban.



A csere már az üzemanyag felvételekor, a depóban megtörtént, a fuvarozó cég gépkocsivezetője az üzemanyag tankerekbe történő betöltésekor hibásan rögzítette, hogy a tanker mely rekeszébe került benzin és mely rekeszébe dízel üzemanyag, így következhetett be az, hogy a töltőállomás benzin tartályába dízelt, míg dízel tartályába benzint fejtettek az azokban lévő aktuális készletre.



A 2019. szeptember 20-i szállítás során a Shell megbízásának megfelelően ráadásul azonos mennyiségű benzint és dízelt szállítottak ki a töltőállomásra. Az eltérő mennyiségű benzin és dízel esetén a hiba akár betöltéskor, akár lefejtéskor könnyebben azonosítható lett volna - jegyezték meg.



A Shell a fuvarozó céggel együtt a teljes szállítási folyamatot áttekinti és a szükséges intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy az ilyen jellegű hibákat kiszűrje - szögezték le. Elrendelték például, hogy egy tankerre különböző üzemanyagokból nem lehet azonos mennyiséget tölteni, mivel így könnyebben kiderülnek a hasonló hibák. A Shell korábban jelezte, az üzemanyag felcserélése miatti panaszokat kivizsgálja, és megtéríti a jogos igényeket.