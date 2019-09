Korszerűbbre van szükség

Lejártak a 100 forintosok

Korszerűbb fémötvözetre cseréli a 100 forintos érmék alapanyagát a Magyar Nemzeti Bank; az új érmék jövő májusban kerülhetnek a készpénzforgalomba, mellettük a jelenlegi 100 forintosok is használhatók lesznek - közölte a jegybank az MTI-vel hétfőn.



Az érme külső megjelenése és legfontosabb paraméterei, például az átmérő és a vastagság nem változik, de acél helyett réz-nikkel-cink ötvözet lesz az alapanyaguk.



A korszerűbb alapanyag az automaták stabilabb működése és az ellátásbiztonság szempontjából is kedvezőbb helyzetet teremt az MNB szerint. Megjegyzik azt is, hogy a 100 forintosok jelenleg használt, bevonattal ellátott acél alapanyaga már 20 éve forgalomban van, az érmegyártásban már csak elvétve alkalmazzák.



Az új alapanyagú érme október 1-től törvényes fizetőeszközzé válik, a jegybank azonban féléves felkészülési időt és technológiai támogatást biztosít a készpénzellátási lánc szereplőinek, így különösen az automaták üzemeltetőinek; a készpénzforgalomban majd csak ezt követően, legkorábban 2020 májusában jelenhetnek meg a korszerűbb 100 forintosok.



A forint érmékkel és bankjegyekkel kapcsolatos változásokról az MNB honlapján érhetők el információk.