Turizmus

Thomas Cook-csőd - Közleményt adott ki a Neckermann

Ha szükséges az úti célokon tartózkodók szállás és utazási költségeit a biztosító megtéríti a szolgáltatóknak; a cég kapcsolatba lép azokkal az utasokkal, akiknek foglalása nem vagy csak módosítással teljesíthető; a befizetett részvételi díjat az első esetben visszafizetik, anyagi kár senkit nem fog érni - tájékoztatta a Neckermann Magyarország vasárnap az MTI-t.



A külföldön tartózkodó utasok költségviselésére a biztosító kötelezettségvállaló nyilatkozatot adott ki, mely szerint a Neckermann-utasok szállodai tartózkodásának költségeit, illetve hazautazásának azon költségeit, melyek az osztrák anyacég csődhelyzete miatt még nem egyenlítettek ki, illetve amelyeknek kiegyenlítését a külföldi szolgáltatók bizonytalannak tartották, a biztosító megtéríti - írták.



A társaság osztrák tulajdonosa úgy határozott, hogy a Neckermann Magyarország a Thomas Cook csoport egyes külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek ellenére - a korábbi tájékoztatásnak megfelelően - tovább folytatja tevékenységét. A döntésnél figyelembe vették a magyarországi Neckermann stabil pénzügyi helyzetét, és a cégen belüli, valamint a partneri hálózatban rendelkezésre álló szakmai tudást, tapasztalatot - írták. Megjegyezték ugyanakkor, mindez nem jelenti azt, hogy a Neckermann Magyarországot, és rajta keresztül utasait és partnereit ne érintenék az osztrák anyavállalatnál, és a Thomas Cook csoport más külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek, amelyek szokatlan helyzeteket, problémákat, és esetenként elháríthatatlan akadályokat is jelentenek.



Az utazási iroda szándéka változatlanul az, hogy a foglalásokat a szerződések szerint, megfelelő színvonalon teljesítsék, illetve, ahol ez rajtuk kívül álló okok miatt nem lehetséges, megtalálják a legjobb megoldást - áll a közleményben.



Szeptember 23-án jelentett csődöt és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét a legrégibb brit utazási iroda, a Thomas Cook, amely évente mintegy 19 millió turista útját szervezte 16 különböző országba. Két nappal később szinté csődöt jelentett a Thomas Cook brit utaztatási cég osztrák, lengyel és német leánycége is.



A Thomas Cook Csoport leányvállalata, a Neckermann Magyarország az MTI érdeklődésére korábban azt közölte, hogy mint a magyar kereskedelmi törvény szerint önálló társaság továbbra is folytatja a működését. Valamennyi külföldön tartózkodó utasuk az eredeti tervek szerint tud hazatérni, a jövőbeni utazások azonban átmenetileg akadozhatnak, a cég 3,4 milliárd forintos vagyoni biztosítéka garantálja, hogy az utasokat ne érje anyagi kár.