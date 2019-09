Borászat

Jó minőségű szőlőre számítanak a szekszárdi borvidéken

Jó minőségű szőlőre számítanak a szekszárdi borvidéken, ahol a végéhez közeledik a fehér szőlők szürete, a termés egyes ültetvényeken meghaladja a tavalyi mennyiséget. 2019.09.29

A fehér fajták - sauvignon blanc, chardonnay, királyleányka, zöld veltelini - magas minőségű termést hoztak. A kék szőlők - kékfrankos, kadarka - szürete is elkezdődött, a korai fajták már vörösborként erjednek - mondta Bősz Adrián, a borvidék elnöke az MTI-nek.



Az eddigi átlagtermés 80-90 mázsa, a fehér szőlőket 19-19,5-es, a kék szőlőket 20 feletti mustfokkal szüretelik, így musterősítésre valószínűleg nem lesz szükség Szekszárdon - tette hozzá.



Elmondta: a borvidéken csökkent az átmenő készlet, az óborok egy része továbbérlelés miatt áll a pincékben, más részük azért, mert nem növekedett olyan mértékben a piac, mint korábban. Zöldszüretet a 2400 hektáros borvidéken 38 hektáron választottak a termelők.



A borvidéki elnök beszámolt arról, hogy az idei felvásárlási árak alacsonyabbak a tavalyinál, de nem zuhantak akkorát, mint amire számítottak. A tavalyi 110-120 forintos kilogrammonkénti árakhoz képest idén 100-110 forint a szőlő ára, de a szüret elején volt 80 forint is - jegyezte meg.



Módos Ernő, a Ferger-Módos Borászat borásza elmondta: az eddigi termés minősége jó, a mennyisége azonban - a kistermelők tapasztalatai alapján - 10-20 százalékkal szerényebb a vártnál. Ez azt is jelenti, hogy nincs olyan nagy termés, ami túltermelést okozhat a borvidéken. Növelheti az átlageredményeket a kékfrankos, a cabernet és a merlot, amelyek szürete még hátra van.



Ferenc Vilmos, a Dicenty Dezső Kertbarát Kör elnöke szerint a fehér, illatos fajták jobb évjáratot hozhatnak a tavalyinál, és a rozéborok is ígéretesek.



A borász kitért arra, hogy tapasztalatai szerint sok ültetvényen több szőlő termett, mint 2018-ban, a termelők a leszerződött mennyiségnél többet kínáltak a felvásárlóknak. Egyes fajtákban az országos átlaghoz képest 15-20 százalékkal több a termés - mondta.



Hozzátette: tapasztalatai szerint a felvásárlási árak a tavalyinál lényegesen alacsonyabban, kilogrammonként 60-90 forint között alakultak, ami az önköltségi ár alatt van. Vannak olyanok, akik szerződéssel vásárolnak fel szőlőt, és megadják a 100 forintot, de egyre szűkül ez a kör - tette hozzá.