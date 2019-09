Világgazdaság

Megnyitott a Mol első szerbiai üzemanyag-terminálja

A magyar olajipari vállalat legnagyobb szerbiai beruházása keretében létrehozott üzemanyag-terminál az Euro Premium BMB és Euro Diesel üzemanyagok kezelésére és tárolására szolgál. 2019.09.17

Megkezdte működését a Mol első szerbiai üzemanyag-terminálja Karlócán (Sremski Karlovci) - közölte a Mol szerbiai leányvállalata, a Mol Serbia kedden.



A magyar olajipari vállalat legnagyobb szerbiai beruházása keretében létrehozott üzemanyag-terminál az Euro Premium BMB és Euro Diesel üzemanyagok kezelésére és tárolására szolgál - írták.



Aleksandar Antic szerb energia- és bányaügyi miniszter a közlemény szerint Szerbia és Magyarország közötti erős gazdasági kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy a projekt az ellátásbiztonság növelése mellett a piaci versenyt is erősíti, ami a végső felhasználók érdeke is. A befektetés szavai szerint bizonyítja, hogy Szerbia politikai és gazdasági szempontból is stabil ország, amelybe komoly cégek fektetnek be.



Ante Aralica, a Mol Serbia vezérigazgatója a közlemény szerint azt mondta, a beruházás célja, hogy a közvetlenül a Mol-csoport finomítóiból származó üzemanyagokkal lássa el a piacot. Az üzemanyag kezelése teljesen automatizált. "Nagy hangsúlyt fektetünk a legmagasabb szintű környezetvédelmi előírások betartására, és az olajterminálon zajló egyetlen folyamat sem károsítja a környezetet" - tette hozzá.



Az üzemanyag-terminál öt, összesen 8000 köbméteres dízeltartállyal és három, összesen 4000 köbméteres ólommentes benzin (BMB) -tartállyal, környezetkímélő adalékbefecskendező rendszerrel, saját biológiai szennyvíztisztítóval és olajszeparátorral rendelkezik - közölték. A termékek szállítása folyami vagy közúti szállítással történik, a későbbiekben azonban a vasúti szállítást is biztosítanak.



A Mol-csoport közel 2000 egységből álló kiskereskedelmi hálózatot működtet Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában. A Mol Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában piacvezető az üzemanyag kiskereskedelem területén. A Mol 2003 óta van jelen Szerbiában, ahol 2005-ben nyitotta első töltőállomását. Jelenleg 65 Mol-töltőállomás működik az országban, ahol a vállalat a második legnagyobb importőr az üzemanyag-nagykereskedelem piacán.