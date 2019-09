Termékteszt

38-ból 25 ketchup fogyasztása odafigyelést igényel - videó a terméktesztről

Ketchupokat vizsgáltak a legújabb Szupermenta teszt során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A hivatal munkatársai összesen 38 terméket vontak ellenőrzés alá, amelyek közül 19 tartósítószerrel, 19 pedig tartósítószer felhasználása nélkül készült. A vizsgálat 25 ketchup esetében tárt fel kisebb-nagyobb jelölési hiányosságokat. 2019.09.17 14:31 ma.hu

A hatósági laboratóriumi vizsgálat válogatott szempontrendszer alapján történt. A szakemberek elemezték – többek között – a növényvédőszer-maradék, a glutén, a zeller, a vízben oldható szárazanyag-tartalom, 15 féle színezék, a tartósítószerek és bizonyos szerves savak, valamint a cukor és az édesítőszerek mennyiségét illetve jelenlétét. A vizsgálat a már megszokott módon kiterjedt a termékjelölés jogszabályi megfelelőségének ellenőrzésére is.



A szerteágazó elemzés során nyilvánvalóvá vált, hogy az összetevők között feltüntetett sűrített paradicsom mennyiségét többféleképpen jelölik, legtöbb esetben csak a sűrített paradicsom százalékos arányának megadásával, aminek nem ismert a szárazanyag-tartalma, emiatt azonban a fogyasztók számára nem derül ki egyértelműen a termék valódi paradicsomtartalma. A hatósági ellenőrzés 20 termék esetében tárta fel ezt a helytelen jelölési gyakorlatot. A probléma orvoslása érdekében a Nébih előírta a gyártók és a forgalmazók számára az átlagos paradicsomtartalom megadását, azaz annak az információnak a megadását, hogy 100 g ketchup hány g paradicsom felhasználásával készült, továbbá a felelős élelmiszer-vállalkozókat kötelezte a határidőket is tartalmazó intézkedési terv elkészítésére.

Az ellenőrzés során biztonsági, illetve minőségi hiba nem merült fel, de a termékcímkéken található jelölések több szempontból nem feleltek meg az előírásoknak. Előfordult, hogy adalékanyag mentesként jelöltek egy terméket, amely valójában többféle adalékanyagot is tartalmazott, de akadtak hibák a „light” és a tápértékjelölésben feltüntetett cukor mennyiségének jelölésével is.



A 38 termékből 25 esetében hatósági eljárás indult. A kisebb jelölési hibák miatt az élelmiszer-vállalkozók figyelmeztetésben részesültek, míg a súlyosabb jelölési hibák esetében élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabása történt, összesen mintegy 300.000 forint értékben.



A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket „vak-kóstolásos” módszerrel. Ennek eredményeként kétféle kedveltségi rangsor született, különválasztva a tartósítószer felhasználásával készült és a tartósítószer-mentes termékeket.



A tartósítószer felhasználásával készült termékek értékelésénél a Kalocsai Ketchup végzett az élen, holtversenyben a Felix Ketchup csemegével. A második helyezést a Tesco Ketchup nyerte el, míg a dobogó harmadik fokára az Aro Ketchup léphetett fel.



A tartósítószer-mentes termékek között a Lomee Premium Paradicsomketchup csemege nyert, a Lomee Premium Paradicsomketchup édesítőszerekkel készített változata pedig az ezüstérmet tudhatja magáénak. Harmadikként az Alnatura Bio paradicsomos ketchup szerepelt a rangsorban.



További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán >>>