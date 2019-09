Gazdaság

Környezetbarát zöldség-gyümölcs tasakokat vezet be a Spar

hirdetés

A társaság húsz - győri, szegedi és tatabányai - áruházában március végétől tesztelte újdonságként az újrahasználható zöldség- és gyümölcstároló tasakokat, amelyekből a tesztidőszakban több tízezer talált gazdára. A vásárlói érdeklődés jelentősen meghaladta a cég által vártat, ezért szeptember 10-től teljes magyarországi hálózatában árusítja ezt a csomagolóeszközt.



A strapabíró tasakokkal számos alkalommal újra lehet vásárolni, akár éveken át. A Spar az alternatív megoldással is a környezettudatos vásárlásra akarja ösztönözni vevőit - olvasható a közleményben.



A cég jelezte azt is: nyár végétől a vevők otthonról vitt, saját csomagolóeszközeikbe is tehetik a nem előrecsomagolt zöldség- és gyümölcstermékeket a Spar üzletekben. A hozott csomagolóanyagos súlymérésben a boltokban plakátok nyújtanak segítséget.



A Spar korábbi közlése szerint a magyar fogyasztók évről évre környezettudatosabbak, tavaly az üzletlánc vásárlóinak 40 százaléka már a többször használatos zacskókat és bevásárlótáskákat részesítette előnyben.



A Spar csoporthoz összesen 555 üzlet tartozott tavaly év végén, 36-tal több, mint egy évvel korábban, ezen belül a franchise hálózatnak 174 tagja volt. A vállalat mintegy 13 ezer dolgozót foglalkoztat,



A Spar Magyarország árbevétele 2018-ban 10 százalékkal nőtt, meghaladta a 617 milliárd forintot.