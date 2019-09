Csalás

Temérdek pénzt kellene visszafizetnie Magyarországnak az OLAF szerint

Az 2018-as OLAF jelentés szerint a 2014-2018-as időszakból összesen 277 esetben zártak le nyomozást javaslattal, ebből 52 magyar eset – számolt be az Euronews. A pénzügyi javaslatok (általában visszafizetést jelent a gyakorlatban) a magyar eseteknél a támogatások 3,84 százalékára vonatkoznak, ami a legmagasabb arány az unióban. Az átlag 0,45 százalék volt.



Az OLAF-hoz egyébként az elmúlt évben összesen 458 bejelentés érkezett, a 33 darab magyar vonatkozású bejelentésből pedig mindössze egy származott valamilyen hivatalos forrásból, a többit magánszemélyek tették.



Az ajánlások egy részét képezi a visszafizetés, amit az Európai Bizottság kérhet, hogyha úgy dönt. Jelenthet azonban átcsoportosítást is, ha a tagállam kormánya úgy határoz, hogy költségvetési forrásokat tesz be az európai uniós források helyett – nyilatkozta Ernesto Bianchi, az OLAF vizsgálatokért felelős igazgató.



Az igazgató azt is kihangsúlyozta, hogy a jelentésben foglaltak nem jelentik azt, hogy rendszerszintű probléma lenne Magyarországon, egyszerűen lehet, hogy sok esetet derítettek csak föl.