Üzlet

Most lehet olcsón lecsót főzni!

hirdetés

Átlagosan kétszáz forinttal csökkent a paradicsom és a paprika ára az elmúlt hónaphoz képest. A hagyma is csak kétszáz forintba kerül. Szóval, most érdemes lecsót főzni és eltenni, mert pár hét múlva ismét följebb kúszhatnak az árak. Ugyanakkor érdemes odafigyelni, mert a piaci árusok és szupermarketek árai között többszáz forintos eltérés is lehet.