GKI

Kifulladóban a magyar gazdaság növekedése

Az idei második fél évben jelentősen lassul a magyar gazdaság növekedése, a csökkenés nagyon kis mértékben már el is kezdődött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb előrejelzése szerint.



Az MTI-hez eljuttatott elemzésben a GKI továbbra is 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számol éves szinten.



A gazdaságkutató szerint az ipari termelés 4 százalékkal, a beruházások 13 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 5 százalékkal nőhet. Az éves infláció 3,5 százalékot érhet el, a munkanélküliség 3,6 százalék lehet az év végére. A GKI 324 forintos átlagos euróárfolyamot feltételez 2019-re.



A GKI a gazdasági növekedés lassulását egyebek közt a külső környezet romlásával, az EU-támogatások csökkenő beruházásserkentő hatásával, a romló üzleti várakozásokkal és a foglalkoztatási tartalék kimerülésével magyarázza.



A második negyedév adatai az ipari termelés lassulását is előre vetítik: a feldolgozóipari termelés 30 százalékát adó járműgyártás, amely három év stagnálás után közel 10 százalékkal bővült az első fél évben, júniusban mindössze 1,5 százalékkal nőtt, jelezve a járműipar nemzetközi gondjait - mutatnak rá az elemzésben. Az építőipar a túlpörgést követően szintén visszaesés előtt állhat, a félév végi szerződésállománya már 11 százalékkal volt kisebb a tavalyinál. A kiskereskedelmi forgalom bővülése is kissé fékeződött a második negyedévben.



A gazdaságkutató várakozása szerint a bérkiáramlás is mérséklődhet az év hátralevő hónapjaiban. A kormány által prognosztizáltnál gyorsabb infláció miatt viszont 0,8 százalék körüli, visszamenőleges nyugdíjemelésre számítanak, továbbá a vásárlóerőt javíthatja a közmunkásoknak és nyugdíjasoknak az önkormányzati választások előtt adott egyszeri juttatás is - jegyezték meg.