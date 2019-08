Hogy nem menjen annyi a kukába

Útmutatót készített a Nébih az élelmiszerpazarlás mérséklésére

Az élelmiszerhulladékok keletkezésének megelőzését, mérséklését segítő útmutatókat állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala (Nébih) Maradék nélkül című programjának négy munkacsoportja.



A hivatal csütörtöki közleménye szerint a vendéglátás, a kereskedelem, az ipar és a civil szektor szereplőinek szóló segédleteket ingyen letölthetik az élelmiszer-vállalkozások.



A közleményben kiemelték, hogy Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, amelynek jelentős része megelőzhető lenne.



A Nébih három éve indította el a Maradék nélkül elnevezésű programját, amelynek fókuszában a hazai élelmiszerpazarlás mérséklése áll. A programot az Európai Bizottság is támogatja a LIFE környezetvédelmi alprogramján keresztül.



A közleményben hangsúlyozzák, bár a Magyarországon keletkező élelmiszerhulladékok jelentős hányada a háztartásokban termelődik, ennek ellenére fontos, hogy az élelmiszerlánc minden szereplője részt vegyen az élelmiszerpazarlás mérsékléséért folytatott küzdelemben.



Az élelmiszer-vállalkozások képviselői a kezdetektől részt vettek a program céljainak meghatározásában és megvalósításában, saját gyakorlatias szempontjaik megosztásával is segítve a folyamatot. Az élelmiszeripar és a kereskedelem képviselői mellett a kutatóintézetek, egyetemek képviselői is szerepet vállaltak a munkában - írják a közleményben.