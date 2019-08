Közlekedés

Volánbusz: jelentős mértékben megújul az állami autóbuszpark

A Volánbusz 18 milliárd forint értékben 219, míg a Volán Buszpark Kft. 33 milliárd forintért 419 jármű beszerzését tervezi közbeszerzési eljárás keretében. 2019.08.02 21:30 MTI

A Volánbusz járműállománya összesen 638 korszerű, légkondicionált, a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A közleményben részletezik, hogy a Volánbusz 18 milliárd forint értékben 219, míg a Volán Buszpark Kft. 33 milliárd forintért 419 jármű beszerzését tervezi közbeszerzési eljárás keretében.



A pályázatok egy része már megjelent, a továbbiak is hamarosan elérhetők lesznek.



A beszerzések eredményeként jövő év végéig 638 új jármű áll szolgálatba a Volánbusznál.



A társaság teljes járműparkjának 10 százaléka megújul 2020. december 31-ig.



A közleményben kiemelték, a beszerzéssel a Volánbusz kiemelt célja a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények kiszolgálása, a szolgáltatási színvonal növelése.



Az új járművek mindegyike rendelkezik légkondicionálóval, EURO-VI környezetvédelmi osztályba sorolt dízelmotorral, továbbá nemzetközi és emelt sebességű vizsgával (TEMPO 100) is. Ezenfelül a távolsági és turista autóbuszokat wifi szolgáltatással, USB töltőpontokkal és 230 voltos aljzatokkal is felszerelik - közölte a Volánbusz.