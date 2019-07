Korrupció

A Microsoft Hungary 8,7 millió dolláros büntetést fizet

Az amerikai hatóságok szerint a Microsoft Hungary megsértette az Egyesült Államokban érvényben lévő, a külföldi korrupciós gyakorlatra vonatkozó törvényt. 2019.07.23 07:12 MTI

A Microsoft magyarországi vállalatának 8,7 millió dolláros büntetést kell fizetnie korrupció miatt - jelentette be hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.



Tájékoztatásuk szerint az amerikai kormányzat vizsgálata kiderítette, hogy a cég leányvállalatának egyes alkalmazottai hamisan arról tájékoztatták a Microsoftot, hogy a szokásosnál nagyobb engedményt kell adniuk a magyar kormányzati szervek által igényelt szoftverek árából.



A közlemény szerint a Microsoft Hungary elismerte, hogy legalább 2013 elejétől 2015-ig a leányvállalat egyik vezetője és más munkatársai megnövelték a haszonkulcsot a szoftverlicencek magyar kormányzati szerveknek való eladásakor. "Ennek elősegítése érdekében a Microsoft Hungary vezetői és alkalmazottai hamisan arról tájékoztatták a Microsoftot, hogy túlzó árengedményekre volt szükség a Microsoft-szoftvereket kormányzati vásárlóknak forgalmazó viszonteladóknál" - olvasható a közleményben. Egyben leszögezték azt is, hogy a kedvezmény nem a kormányzati vásárlókhoz került, hanem korrupciós célokra használták fel, miközben hamisan "árengedményként" könyvelték el.



Az amerikai hatóságok szerint mindezzel a Microsoft Hungary megsértette az Egyesült Államokban érvényben lévő, a külföldi korrupciós gyakorlatra vonatkozó törvényt.



A közlemény megállapította: a magyar leányvállalat ugyan nem önként tárta fel a rendellenességeket, de együttműködött az igazságügyi minisztérium nyomozásával és széleskörű intézkedéseket hozott a helyzet orvoslására.



Ezzel kapcsolatban a Microsoft Corporation 16,5 millió dolláros kártérítés és ítéletet megelőző kamat megfizetésében állapodott meg az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC) a magyarországi ügy, valamint hírügynökségi jelentések szerint szaúd-arábiai és thaiföldi tisztségviselők utazásaira és ajándékaira fordított "lezsírozott alapok" és a Microsoft törökországi leányvállalatát érintő, magyarázat nélküli árengedmények miatt.



Amerikai sajtójelentések szerint Brad Smith, a Microsoft elnöke hétfőn küldött körlevélben hangsúlyozta: a fizetendő büntetésről szóló megállapodásokra "munkatársak teljességgel elfogadhatatlan helytelen viselkedése miatt" került sor. "Etikus üzleti gyakorlat ügyében nincs helye kompromisszumnak" - hangoztatta Smith. Egyúttal közölte azt is, hogy a Microsoft Hungarynál érintett dolgozók már nincsenek a vállalatnál.