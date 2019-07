Ipar

Rövidített munkaidős foglalkoztatásra kényszerülhet a német feldolgozóipar

A konjunkturális lassulás miatt a rövidített munkaidős foglalkoztatás részarányának a növekedését várja a német feldolgozóipar kulcsfontosságú területein, az autóiparban, a gépiparban és a vegyiparban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete.



Az ifo gazdaságkutató intézetnek (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) a németországi feldolgozóipar legjelentősebb képviselői körében végzett felmérése alapján a rövidített munkaidős foglalkoztatás részarányának a növekedésére lehet számítani a konjunkturális lassulás miatt.



A munkaidő csökkentése érzékenyen érintheti a hajóépítő cégeket, a vasúti gépgyártókat és repülőgépipari vállalatokat is, de Timo Wollmershäuser, az ifo konjunktúrakutatója szerint az autóipar, a gépipar általában, valamint a vegyipar is a rövidített munkaidő növekvő alkalmazására kényszerülhet. A felmérés szerint a textil és bőripar is egyre nagyobb mértékben lesz kénytelen a rövidített munkaidő alkalmazására hagyatkozni a munkaerő megtartása érdekében.



A feldolgozóiparban rövidített munkaidőben foglalkoztatottak részaránya a jelenlegi 3,8 százalékról az elkövetkező három hónapban 8,5 százalékra emelkedhet az ifo számításai szerint.