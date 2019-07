Agrárium

Átlagos termés várható Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A csapadékos időjárás és a több helyen felázott talaj miatt a betakarítás mintegy 8-10 napos késéssel indult. 2019.07.10 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átlagos termés várható a vetésterület legnagyobb részét képező őszi vetésű kultúrák tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kedden Szolnokon.



Hubai Imre Csaba, a NAK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke - a Megyei Aratási Koordinációs Bizottsági ülést megelőző - sajtótájékoztatóján elmondta: az őszi kultúrák, a tavaszi árpával és a zabbal kiegészülve, mintegy 159 ezer hektárt foglalnak el. Hozzátette: a megye gazdálkodóinak és gazdálkodó szervezeteinek nagyságrendileg 700 ezer tonna szemes terményt kell betakarítaniuk és eljuttatniuk a raktárakba ezen növényfajok esetében. Ez nemzetgazdasági szinten is jelentős tétel, különösen annak tükrében, hogy az őszi búza magyarországi termőterületének mintegy 10 százaléka Jász-Nagykun-Szolnok megyében található - jegyezte meg.



A NAK megyei elnöke elmondta: a csapadékos időjárás és a több helyen felázott talaj miatt a betakarítás mintegy 8-10 napos késéssel indult, ennek következtében a kultúrák egymásra értek. A betakarítás jelenleg is "gőzerővel" zajlik a megyében - jelentette ki.



Az őszi árpa betakarítása a végéhez közeledik, a terület 84 százalékán csaknem 22 ezer hektáron már végeztek a termelők a munkával. A tavaszi gyenge állapotokhoz képest a hektáronkénti 5 tonna termésátlag bizakodásra ad okot - mondta, hozzátéve: a termés minősége változó, gombás megbetegedések rontják az összképet.



Az őszi káposztarepce 60 százalékát takarították be, a termésátlag változatos, hektáronként 1,3 és 4 tonnás eredményekről is beszámolnak a gazdálkodók. Ez a szórás a helyi időjárástól, az agrotechnikai műveletek időzítésétől és a vetés idejétől is függ - közölte.



Az őszi búza betakarítása múlt héten kezdődött, jelenleg 12 százalékát takarították be. A mennyiség és minőség tekintetében is nagy a szórás. A csapadékos időjárás miatt fokozott volt a fuzárium-fertőzés veszélye, a gazdálkodók csak többszöri védekezéssel tudták megóvni a terményt - tájékoztatott.



A termésátlagok az időjárás viszontagságaihoz képest nem rosszak, a jövedelmezőséget döntő mértékben az átvételi árak határozzák majd meg - számolt be Hubai Imre Csaba.



Az őszi árpa tonnánként 40-45 ezer forint, az őszi búza tonnája 42-50 ezer forint, az őszi káposztarepce tonnánként 110-120 ezer forint. Az árak a minőség függvényében és a betakarítás előrehaladtával változhatnak - számolt be.



Hubai Imre Csaba kitért arra is, hogy a betakarítás elvégzéshez a megyében mintegy 800 korszerű gép áll rendelkezésre, ezek együttes átlagos napi teljesítménye optimális körülmények között eléri a 14 ezer hektárt. A tárolókapacitás rendelkezésre áll, a síktárolókban a kapacitás eléri az egymillió tonnát, a gabonasilók pedig további 250 ezer tonna termény tárolására alkalmasak - számolt be.