Kazanyba indít új járatokat Budapestről a Wizz Air

Kazanyba indít járatokat a Wizz Air Budapestről a téli menetrendi időszaktól, Marosvásárhelyre pedig október végétől naponta közlekednek majd a cég Airbus A320-asai. 2019.07.08 15:23 MTI

MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország alapvető érdekének nevezte, hogy gyors és hatékony összeköttetései legyenek a világgal.



A nemzet határai nem egyeznek meg az ország határaival, a gazdaság nyitott, a GDP 86,5 százalékát az export adja, így a pontos eljutás rendkívül fontos - hangsúlyozta a miniszter.



A marosvásárhelyi járatkínálat bővítését nemzetpolitikai érdekekkel magyarázta Szijjártó Péter. Mint mondta, fontos hogy a határon túli magyarokkal minél egyszerűbb és akadálymentes legyen a kapcsolattartás. A bővítéssel éves szinten 38 ezer helyett 132 ezer helyet biztosít járatain a Wizz Air október végétől.



A kazanyi járat megnyitásával kapcsolatban azt mondta, 2015 óta tárgyaltak Oroszországgal, a magyar állam pályázatot írt ki a szolgáltatás teljesítésére, amelyet a Wizz Air nyert meg, módosították a bilaterális légügyi egyezményt, amelyet az orosz fél is jóváhagyott, így október végétől szerdán és vasárnap közlekedhet a járat.



Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy Tatárföld egyebek mellett a magyar mezőgazdasági termékek fontos felvevőpiaca lehet.



Váradi József, a Wizz Air vezetője a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy marosvásárhelyi járatuk több mint 10 éve üzemel, de szűk réteget tudtak a heti két járattal kiszolgálni, a naponta közlekedő új járat viszont a turisztikai mellett üzleti célú utazóknak is jó megoldás.



A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy Kazany a harmadik orosz város, amely elérhetővé válik a Wizz Air hálózatában, és a jövőben is kezdeményezői lesznek a keleti járatok nyitásának. Nyugat-Európa egyre telítettebb, Kelet-Európa viszont még felfedezetlen - jegyezte meg.



A sajtótájékoztatót követően Szijjártó Péter kérdésre válaszolva elmondta, fontos, hogy Magyarországról egyre több célállomás legyen elérhető közvetlenül, de a szabályokat mindenkinek be kell tartania, a repülőtérnek pedig megfelelő szolgáltatási színvonalat kell biztosítania.