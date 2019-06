Gazdaság

Eladta a Danubius a Gellért Hotelt

Eladta a Danubius Hotels Group a Gellért Hotelt az ingatlanfejlesztő Indotek Groupnak, a több mint százéves Duna-parti szálloda értékesítéséről a napokban kötötték meg a megállapodást - jelentette be pénteken a Danubius és az Indotek.



Az ingatlanfejlesztő cég az MTI-nek megküldött közleményben közölte: a Gellért Hotel, amely Budapest egyik legpatinásabb szállodája, mostanra alaposan megérett a felújításra, néhány éven belül ötcsillagos szállodaként újulhat meg. Az épületet megvásárló Indotek Group teljes rekonstrukciót kíván végrehajtani a műemléki védelem alatt álló létesítményben az eredeti külső megtartásával, azzal a céllal, hogy a szálloda az eddiginél is színvonalasabb szolgáltatásokkal erősítse a minőségi turizmust Budapesten.



"Akvizícióink során mindig azokat a lehetőségeket keressük, ahol megfelelő ráfordítás mellett jó alkalmat látunk az értékteremtésre. A Gellért Szálló Budapest, sőt Európa egyik legszebb épülete, az ország büszkesége. Éppen ezért az adásvételi megállapodás megkötését megelőzően elkészített részletes állapotfelmérést már a fejlesztési lehetőségek számbavételével végeztük el" - közölte Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.



Mark Hennebry, a Danubius Hotels Group igazgatóságának alelnöke a cég közleményében ismerteti: nem hozták meg könnyen ezt a döntést, hiszen a Danubius stratégiája alapvetően a növekedésre és a beruházásokra épül. Az elmúlt két évben a Danubius stratégiai partnert, pénzügyi társbefektetőt keresett a felújításhoz, hogy visszaadhassa a Gellért Hotel korábbi dicsőségét, a keresés azonban nem vezetett sikerre. Az Indotektől ettől a folyamattól függetlenül érkezett ajánlat a teljes hotel megvásárlására. A Danubiusnál úgy gondolják, hogy az új tulajdonos jelentős tőkét fordít majd a hotel felújítására, hogy ismét elfoglalhassa méltó helyét Budapest luxusszállodái között.



A tranzakció lezárásához számos jogi és adminisztratív kérdést kell a feleknek rendezniük, amely várhatóan hónapokig is eltart. A Gellért Hotelt továbbra is a Danubius üzemelteti az átépítés tervezési szakaszában, illetve az engedélyezési eljárás befejezéséig. A felújítást követően az Indotek Group luxus színvonalú nemzetközi hotelláncot kíván megbízni a szálloda működtetésével. Az adásvétel a szálloda napi működését nem érinti közvetlenül, a vendégek fogadása és a foglalások kezelése a megszokott módon folyik tovább - írták a közleményben.



Az öt szinten 234 szobával rendelkező hotelépület eladása a szálloda közvetlen szomszédságában működő Szent Gellért Gyógyfürdőre nem terjed ki, ugyanis az a Budapest fürdőit kezelő önkormányzati vállalat tulajdonába tartozik.

A magyar-amerikai tulajdonban működő Indotek Group jelenleg piacvezető a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 240 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik. A beépített és bérbe adható ingatlanterület nagysága összességében meghaladja az 1,3 millió négyzetmétert, amelyen több mint 2500 bérlő osztozik. Ingatlanportfóliójába tartozik - egyebek mellett - több mint 20 irodaház, például az EMKE irodaház vagy a Dohány utcai Focus Point Irodaház, 14 vidéki bevásárlóközpont, szállodák és számtalan raktárépület és iparterület. Az Indotek Group több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon is.