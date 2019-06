Pénzügy

Kötelező adategyeztetés: 10 munkanapjuk maradt a banki ügyfeleknek

Tíz munkanapjuk van a banki ügyfeleknek, hogy pótolják az eddig elmaradt adategyeztetést - hívta fel a figyelmet csütörtökön a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti bank közös közleményében.



Mint írják, a kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség, ami lakossági és vállalati ügyfelekre egyaránt vonatkozik, a banki ügyfelek legkésőbb június 26-án még pótolhatják az eddig elmaradt azonosítást.



A közlemény szerint Magyarországon a bankok több mint 10,6 millió pénzforgalmi számlát vezetnek, jelentős számú bankszámlánál a tulajdonosi adatok azonban továbbra is frissítésre, kiegészítésre szorulnak.



Kiemelték, amennyiben legkésőbb június 26-án nem történik meg az adategyeztetés és a szükséges nyilatkozattétel, úgy a hiányzó adatok pótlásáig a számlák használatát a pénzintézetek a jogszabályok alapján korlátozzák. Ha az ügyfél később végrehajtja a szükséges átvilágítást, a bankszámlát érintő blokkolást az adott pénzintézet feloldja.



Az adategyeztetési kötelezettség a lakossági ügyfeleknél azokra a számlatulajdonosokra vonatkozik, akik bankkapcsolatukat 2017. júniusa előtt létesítették, és bankjuk még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló érvényes okmányaik másolatával, esetleg változás következett be személyi adataikban, illetve kiemelt közszereplőnek minősülnek. A jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése, valamint a kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkozattétel.



Az adatok megadására többféle csatorna is rendelkezésre áll: személyes bankfióki ügyintézés, a hiányzó dokumentumok postai feladása vagy e-mailes megküldése. A lehetőségekről a szolgáltatók honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain érdemes tájékozódni.