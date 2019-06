Fejlesztés

Pihenőtavat alakítanak ki Dunaalmáson

A római korban is meglévő, újrafakadt források vizéből megkezdték egy pihenőtó kialakítását Dunaalmáson, a Bécs és Budapest közötti kerékpárút szomszédságában - tájékoztatta a település polgármestere az MTI-t.



Ollé Árpád (független) elmondta, a tavat tápláló forráskút 23,4 fokos, hozama akár az 1000 litert is eléri percenként. A víz iható tisztaságú, páratlanul magas szulfidtartalmú, reumatikus panaszokra is ajánlott. Jelentős a szulfát, kalcium és magnéziumtartalma is.



A pihenőtó 1800 négyzetméteres lesz, mélysége két és fél méter. Az egyik partot fövenyessé alakítják, a tó körül sétányt alakítanak ki.



A beruházás költsége meghaladja a 23 millió forintot, ebből tízmillió forintot várhatóan pályázatokból kap meg a település, a fennmaradó összeget az önkormányzat saját költségvetéséből gazdálkodta ki.



A faluban 1914-től 1986-ig működött a forrásokra épült strand, majd a szénbányászat túlzott vízkiemelése miatt elapadt az utánpótlás. Mire visszatértek a fakadó vizek, a létesítmény állapota leromlott és elbontották.



Dunaalmás egy földalatti hegység csúcsán található, már a rómaiak is fürdőházat építettek a melegvizű kénes forrásra. A komáromi múzeumban látható egy emlékkő, melyet Pannónia kormányzója állítatott, miután a forrásvíztől meggyógyult.



A legendák szerint 1751-ben Mária Terézia erre járva felfigyelt a római maradványokra és Bécsbe visszatérve utasítást adott orvosának a víz vizsgálatára. Torkos Jusztusz János szerint a víz mérsékli a gyomorpanaszokat, kéntartalma enyhíti a bőrpanaszokat, mikroelemei nyugtató hatásúak, csökkentik a depressziót.