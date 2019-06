Gazdaság

Interspar áruházat adtak át Tatán

A Spar Magyarország Kft. 4,2 milliárd forintos beruházással Interspar áruházat adott át szerdán Tatán, a létesítményben 78 új dolgozót alkalmaznak. 2019.06.05 14:39 ma.hu

Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, a Spar az egyetlen magyarországi lánc, amely saját húsüzemet és önálló hidegkonyhai üzemet működtet, így a termékek a lehető legrövidebb úton jutnak el a vásárlókhoz és ez "mind minőségi, mind élelmiszerbiztonsági szempontból üdvözlendő".



Hozzátette, a magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli az élelmiszeripart, és a fejlesztésekben továbbra is számítanak a vállalattal kialakított jó partneri kapcsolatra.



Szalay Zsolt, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, az 5200 négyzetméteres áruház egyedülálló technológiával épült, a vízszintes tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek is teljes egészében fából készültek.



A létesítmény fenntartásához szinte alig kell külső energiát használni, a hűtési és fűtési hőigényt a hulladékhő felhasználásán túl, hőszivattyús rendszerrel biztosítják. Az áruház melletti játszótéren elhelyezett telefontöltőkhöz napelemes térkőburkolat biztosítja az áramot.



A látogatókat 450 férőhelyes, parkoló fogadja elektromosautó-töltőállomásokkal, valamint a közeljövőben a térségben megjelenő kerékpárkölcsönző hálózat egy állomását is itt alakítják ki.



A Spar Magyarország több mint 617 milliárd forint árbevételt ért el 2018-ban, csaknem 10 százalékkal többet az előző évinél, a bevétel 25 százalékát a saját márkás termékek kereskedelme tette ki.



A társaság 32 milliárd forintot fordított hálózatfejlesztésre 2018-ban, ebből 6 új Spar áruház épült és 17 üzletet újítottak fel. A Spar csoporthoz összesen 555 üzlet tartozott 2018 végén, 36-tal több, mint egy évvel korábban, ezen belül a franchise hálózatnak 174 tagja volt. A vállalat mintegy 13 ezer dolgozót foglalkoztat.



A társaság 2018-as árbevételén belül a Regnum húsüzem forgalma elérte a 36,4 milliárd forintot, a franchise hálózaté pedig a 36 milliárdot. A franchise üzletág mintegy 1500 embernek ad munkát, a legdinamikusabban a benzinkutaknál lévő egységek száma nő.