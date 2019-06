Mezőgazdaság-növénytermesztés

Kevesebb lesz idén a meggy, nőhet az ára

A tavalyi rekord, 100 ezer tonnánál kevesebb lesz idén a meggytermés, várhatóan 60-70 ezer tonna. 2019.06.05 09:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az alacsonyabb termés és a lengyelországi ültetvények tavaszi fagykára miatt nő a kereslet, az árak pedig emelkednek - derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből.



A NAK szerdai közleménye szerint a korai magyar meggy a piacokon és az üzletekben jövő héttől lesz kapható.



Az idei tavasz hektikus időjárása, a száraz és hűvös napok váltakozása, az erős szél és a csapadékos idő miatt a megtermékenyülés nem volt olyan mértékű, mint az előző évben, illetve "megfáztak" a terméskezdemények.



A terméskiesés legnagyobb mértékben az ország keleti térségét érinti, a meggyfajták közül elsősorban a Kántorjánosit, míg az Újfehértói fürtösnél átlagos termésmennyiség várható. Információik szerint az EU legnagyobb termelője, Lengyelország meggyültetvényeiben 40 százalékos kárt okoztak a tavaszi fagyok, ezért belföldön és külföldön is várhatóan keresleti piaca lesz a magyar meggynek - fejtette ki a NAK.



Magyarország az Európai Unió egyik meghatározó meggytermelője, Lengyelország után a második helyen áll. Az országban mintegy 14 ezer hektáron termesztenek meggyet, az éves meggytermés - évjárati hatásoktól függően - 60-90 ezer tonna között ingadozik.



A magyarországi éves meggyfogyasztás 15-20 ezer tonnára tehető. Az elmúlt néhány évben erősödött a frisspiaci fogyasztás és növekedett a fagyasztott meggy iránti kereslet is, ám továbbra is a meggybefőtt a legkedveltebb a vásárlók körében.



A hazai meggy jelentős része, körülbelül 80 százaléka exportra kerül, ebből 20-25 ezer tonna friss meggy, 38-45 ezer tonna meggybefőtt, 4-6 ezer tonna fagyasztott meggy. Legjelentősebb célpiac Németország. Az uniós meggybefőtt-kereskedelemben Magyarország vezető szerepet tölt be, az ellátás több mint 40 százalékát adja - közölte a NAK.