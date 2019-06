Hitel

Tízből kilenc adós visszavásárolná lakását a Nemzeti Eszközkezelőtől

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) 32 500 ügyfeléből 27 500 család jelezte május végéig, hogy újra tulajdonosává kíván válni korábbi ingatlanjának; összesen közel 31 ezren jeleztek vissza az eszközkezelő felhívására - közölte kedden az MTI-vel a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter hivatala.



A nemzetközileg is egyedülálló intézkedés sikerességét igazolja, hogy a megküldött nyilatkozatok alapján tízből kilenc, korábban bajba jutott devizahiteles vissza kívánja vásárolni otthonát - írták a közleményben. A visszajelzések alapján az ügyfelek 69 százaléka részletvétel útján, 20 százalékuk pedig egyösszegű visszavásárlással kíván tulajdont szerezni korábbi ingatlanában. Az ügyfelek 11 százaléka döntött úgy, hogy nem él a visszavásárlás lehetőségével. Részükre továbbra is biztosított a kedvező bérleti konstrukció.



A közleményben emlékeztetnek: a kormány 2010 után a bajba jutott devizahitelesek megsegítése érdekében számos intézkedést hozott (forintosítás, árfolyamgát, végtörlesztés, banki elszámoltatás, magáncsőd intézménye), amelyekkel összesen több mint egymillió család otthonát mentette meg. A NET-program egyike volt a segítségeknek, a programban az állam megvásárolta a hiteladósok ingatlanát, akik azt visszabérelhették, ennek köszönhetően több mint 36 ezer otthont sikerült megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott.



Az elmúlt időszak gazdasági növekedése eredményeként a családok és állampolgárok megélhetését javító, a munkavállalás lehetőségét erősítő számos intézkedés született, melynek köszönhetően a bérlők többségének helyzete stabilizálódott.



A közlemény hangsúlyozza: a kormány célja, hogy lehetőleg minden család saját otthonban élhessen, ennek érdekében a 2018 végén benyújtott és elfogadott törvényjavaslat lehetővé tette, hogy a NET-program keretében az érintett bérlők rendkívül kedvező visszavásárlási feltételek mellett ismét tulajdonosaivá váljanak korábbi lakásuknak, házuknak.