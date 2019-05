Turizmus

Szállás.hu: pünkösdkor 32 százalékkal nő a magyar szálláshelyek forgalma

hirdetés

A Szallas.hu foglalási adatai alapján 32 százalékkal nő a forgalom a tavalyi év pünkösdi időszakához képest, a legtöbben Gyula, Siófok és Eger szálláshelyeit választották.



A portál csütörtöki, MTI-nek küldött közleménye szerint az átlagos foglalási érték 46 ezer forint ezen a hosszú hétvégén. SZÉP-kártyás fizetést a vendégek 14 százaléka jelölt meg előzetesen, esetükben a foglalás átlagértéke jóval magasabb, 86 ezer forint. Az adatbázis alapján a SZÉP-kártyások jellemzően hosszabb kikapcsolódást választanak - mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere.



A foglalások 27,4 százaléka apartmanba, 23,4 százaléka vendégházba, és 15,7 százaléka panzióba szól.



A legvonzóbb belföldi úti célok között van Szeged, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és a főváros is. A települések előkelő top tízes népszerűségi listáján még Sopron, Nyíregyháza és Keszthely kapott helyet.



Heves, Veszprém és Somogy megye részesedik legnagyobb arányban a foglalásokból - tette hozzá a szakember.



A Szállás.hu előrejelzése szerint a következő, augusztus 20-ai hosszú hétvégére is fogynak már a szabad helyek.



Hajdúszoboszló, Szeged, Siófok, Eger és Debrecen a legnépszerűbb - mondta Keresztes Nóra. Hozzátette, hogy az előfoglalási adatok alapján Gyula, Nyíregyháza, Budapest, Balatonfüred és Pécs is jelentős vendégforgalomra számíthat nyár végén. A külföldi úti célok közül Torockó, Prága, Korond, Déva és Zadar a legkeresettebb - közölte.