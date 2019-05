Éelmiszerbiztonság

Nébih: május 31-ig kell elkészíteni a 2019. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallást

2019.05.28 04:31 MTI

Idén is május 31-ig készíthetik el az élelmiszerlánc szereplői, többek között az állatzrnyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozók, élelmiszer előállítók és forgalmazók, valamint a közétkeztetők az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallásukat, az ehhez szükséges elektronikus felület a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapjának Ügyfélprofil menüpontjában érhető el - közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel.



A május végéig benyújtott bevallások alapján megállapított összeget két egyenlő részletben, július 31-ig, valamint 2020. január 31-ig kell megfizetniük az érintetteknek.



Kérdés esetén a hatóság ügyfélszolgálata a 06-1-336-9024-es telefonszámon, valamint a felugyeletidij@nebih.gov.hu e-mail címen elérhető.



Felidézték, az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012 óta kell élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetniük. A Nébih a korábbi évek tapasztalatai alapján 2019-ben is nagyjából 70 ezer bevallásra számít, mintegy 13 milliárd forint összértékben. A Nébih az összeg 10 százalékát kötelezően fejlesztésekre fordítja, amelyből az elmúlt években például korszerű vizsgálati eszközöket szerzett be a hivatal. A fennmaradó összeg 60 százaléka a megyei kormányhivatalok bevétele a területi igazgatás működtetése érdekében, 40 százaléka pedig a hivatal működését, ellenőrzési feladatait támogatja.