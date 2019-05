GVH

A GVH bírságolt C-vitaminkészítmények megtévesztő reklámozásáért

hirdetés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 31 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki C-vitaminkészítmények megtévesztő reklámozásáért a Novonex Kft.-re és több lapkiadóra - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a GVH megállapította, hogy a Novonex Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a "Novo C plus" elnevezésű étrend-kiegészítő népszerűsítésekor.



A vállalkozás az európai közösségi jog által nem engedélyezett állításokat használt reklámjaiban C-vitamin készítménye egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan, például "a liposzómális technológia lehetővé teszi a C-vitamin kiváló hasznosulását a szervezetben", vagy "forradalmi áttörés a C-vitamin felszívódásában" - írja közleményében a GVH.



Közölték, a cég emellett szerkesztői tartalomnak álcázott reklámokat jelentetett meg több lapban is.



A hatóság a jogsértő magatartások miatt összesen több mint 31 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást, valamint a burkolt reklámok kiadóit - tájékoztatott a GVH.