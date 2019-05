Jamie Oliver: az angliai étterembezárások egyetlen nemzetközi éttermet, így a budapestieket sem érintik

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, csődeljárás elé néz az egyik legnépszerűbb, televíziós műsorairól világszerte is ismert brit sztárséf, Jamie Oliver étteremhálózata és az egyik legnagyobb brit acélipari vállalat, a British Steel. A két cég nem kis részben a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) járó bizonytalanságokat tartja felelősnek a pénzügyi nehézségekért.

FONTOS!

Jamie Oliver ugyan bezárja angliai éttermeit, de a bezárások egyik nemzetközi éttermét, így a budapesti éttermeket sem érintik, azok továbbra is nyitva tartanak és a Jamie-től elvárt minőségben várják a vendégeket.



A Jamie Oliver éttermi üzletág tulajdonosi szerkezete eltérő a helyi angol és a nemzetközi piacon. Míg az Egyesült Királyságban található éttermeket direktben üzemeltette Jamie csapata, addig a nemzetközi éttermek franchise partnereken keresztül működnek, tapasztalt régiós partnerekkel. A Zsidai Csoport Jamie közép-európai franchise partnere és így tulajdonosa a budapesti és bécsi éttermeknek is.



A nemzetközi éttermek mindig profitabilisak voltak, most is azok és mintaként szolgálnak Jamie csoportján belül.



A Jamie Oliver Group CEO-ja megerősítette, hogy ugyan az angliai éttermeiket bezárják, de a nemzetközi piacban sok potenciált látnak, szeretnének nemzetközileg fejlődni, sokkal szorosabban együttműködni a partnerekkel és nagyon örülnek, hogy a franchise által külföldön sikeres az éttermi lánc.