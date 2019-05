Nébih

Rovarlárva az iskolai levesben: lezárult a Nébih vizsgálata

2019.05.21 17:30 ma.hu

Nem a főzőkonyhán szennyeződött az a lebbencsleves, amelyben rovarlárvát találtak egy kerepesi iskolai menzán - állapította meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).



A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján kizárható, hogy a főzőkonyhán szennyeződött az a kifogásolt lebbencsleves, amelyet május elején szolgáltak fel a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyháján - olvasható a hivatalnak az étkeztetést végző Hungast Vital Kft.-hez eljuttatott levelében, amelyet a cég küldött el kedden az MTI-nek.



A dokumentumban a Nébih azt írta, hogy ellenőrizték az iskola tálalókonyháját, az eltett ételt laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá. Hatósági ellenőrzéssel egybekötött mintavétel történt a tálalókonyhát ellátó étterem főzőkonyhájában is.



A tapasztalatok alapján kizárható, hogy a leves a főzőkonyhán szennyeződött, a laboratóriumi vizsgálatok továbbá egyértelműen igazolják a minták tisztaságát, azaz mentességét kártevőktől és azok maradványaitól - írta a Nébih a Hungast Vital Kft.-nek.



A Hungast Vital Kft. az MTI-hez közleményt is eljuttatott.



A kerepesi menzán a levesbe került rovarlárva ügyében indított hatósági vizsgálat során bebizonyosodott, hogy nem az étkeztetési szolgáltatást végző Hungast Vital Kft. a hibás - írta a cég.



Kiemelte: a Nébih által kiadott hivatalos dokumentum is megerősíti, hogy nem a főzőkonyhán került az ételbe az idegen anyag.



"A Hungast Vital Kft. reméli, hogy a jövőben senki nem kíván politikai előnyt szerezni azáltal, hogy hiteles információk hiányában, vagy éppen tények figyelmen kívül hagyásával becsületes, munkájukat lelkiismeretesen végző szakemberek munkáját és a szolgáltatót próbálja meg lejáratni" - olvasható a közleményben.



A címlapfotó illusztráció.