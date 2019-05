Termékvisszahívás

Veszélyes játékjárműveket és gyermekgondozási cikkeket vontak ki a forgalomból

Veszélyes játékjárműveket és gyermekgondozási cikkeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a tárca akkreditált laboratóriuma a gyermekek biztonsága érdekében háromkerekű játékkerékpárokat, játékrollereket, lábbal hajtható kismotorokat, gyermek etetőszékeket, bébikompokat és utazóágyakat vizsgált. Az ellenőrzött 47 termékből 18-at a fogyasztóvédelmi hatóság kivont a forgalomból, ahol szükséges volt, a terméket a vásárlóktól is visszahívták.



A vizsgált 19 kisjárműből 5 nem teljesítette a követelményeket. A háromkerekű játékkerékpárokra jellemző hiba volt, hogy a mozgó alkatrészek között olyan rések keletkeznek, amikbe játék közben a gyerekek ujjai becsípődhetnek. A játékrollerek esetében a kerekek voltak kisebbek az előírtnál, a kormányoszlop terhelés hatására összecsukódott. A lábbal hajtható kismotor, quad és gokart formájú járművek közül minden ellenőrzött termék megfelelt az előírásoknak - írták.



A 28 ellenőrzött gyermekgondozási cikk közel felénél hiányosságok merültek fel. Az etetőszékek stabilitása nem volt megfelelő, oldalra vagy hátrafelé felborultak, egy esetben a fej beszorulásának lehetősége is fennállt. A bébikompok elégtelen stabilitásuk vagy terhelhetőségük, a lépcsőről való leesés és az összecsukódás kockázata miatt bizonyultak balesetveszélyesnek. Az utazóágyak esetében többnyire a borulásveszéllyel volt probléma, és a matrac összecsukódásával, ami fulladásveszélyt jelent.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben elmondta: a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során a hatóság célzottan keresi a feltételezhetően nem biztonságos termékeket. Az ITM laboratóriumi vizsgálatain megbukott játékrollereket, játékkerékpárokat és gyermekgondozási cikkeket a fogyasztóvédelmi hatóság levette a polcokról, jelentős részüket a vásárlóktól is visszahívták. Az ITM rendszeresen vizsgálja a három év alatti kisgyermekek által gyakran használt eszközöket. A folyamatos fogyasztóvédelmi jelenléttel a tárca kiemelt célja a gyermekek biztonsága. A vizsgált termékek tételes listája a kormányzati honlapon megtalálható - olvasható a közleményben.